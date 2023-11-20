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Gündem Metin Uca cenazesi niye Sinagog’a değil de camiye?
Gündem

Metin Uca cenazesi niye Sinagog’a değil de camiye?

Yeniakit Publisher
2023-11-20 10:51:00 -
Metin Uca cenazesi niye Sinagog’a değil de camiye?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Metin Uca cenazesi niye Sinagog’a değil de camiye?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, her fırsatta Müslümanlara saldıran İslam düşmanı Metin Uca’nın  herhangi bir dini inancı olmadığı halde cenazesinin niçin camiden kaldırıldığını sordu.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı…

İnsanoğlu ne kadar nankör..

Ne kadar kibirli..

Ne kadar sahtekar.
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Hayatlarında, sanki hiç ölmeyecekmiş, sanki dünyaya kazık çakacakmış gibi bir algı ile..

“Benim cenaze namazımı kılmayın. Benin cenazemi yakın” diyorlar..

Sonra..

Öldüklerinde, en yakınındakiler bile..

O isteğe karşı çıkıyor, cenazeyi getirip, camiye koyuyorlar..

İçlerinden birçoğu namazını kılmasa da..

Cami cemaatinden namazı kılmalarını istiyorlar..

Son somut örnek, hayatı boyunca dindarlarla alay eden, onları tahkir eden, cenazesinin yakılmasını isteyen ama cenaze namazı yine Müslümanların önüne konulan Metin Uca..

Ben kendisini 28 Şubat sürecinde, dindarlara yaptığı hakaretlerle hatırlıyorum ama..

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Yorumlar

Murat

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla "Ve onların arasından ölen hiç kimsenin namazını kılma, mezarı başında da durma! Çünkü onlar Allah ve resulünü inkâr ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler." (Tevbe Suresi - 84) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

İbrahim Taşdemir

ila Zümere cehennem. bıktık şu inkârcılardan, münafıklardan, leşlerinden...
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