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Metin Türel hayatını kaybetti!

Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden spor adamı Metin Türel, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:07
Metin Türel hayatını kaybetti!

Galatasaray ve İstanbulspor'da futbol oynayan, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulübün teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli futbol adamı Metin Türel, 1977-1978 arasında A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştırmıştı.

Metin Türel kimdir?

Türk futboluna sayısız futbolcu kazandıran Metin Türel, 1973-1974 ile 1980-1981 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştırdı. 1987-1988 sezonunda ise Trabzonspor'u çalıştırdı ancak her 2 kulüpte de kupa kazanamadı.

Metin Türel 1977'de A Milli Takımımız'ın teknik direktörüydü.

İbrahim Metin Türel (d. 13 Eylül 1935, İstanbul), Türk eski futbolcu ve teknik direktör.

Metin Türel'in Futbolculuk kariyeri
Futbola kaleci olarak Galatasaray Lisesi'indeki öğrenim yıllarında okul takımında başladı. Galatasaray, Vefa, Şekerspor, İstanbulspor ve PTT takımlarının kalesini korudu.

Metin Türel'in Teknik direktörlük kariyeri
Futbolu bıraktıktan (1963) sonra Afyonkarahisarspor, Vefa, Beşiktaş (1974-1975, 1980-1981), Adana Demirspor, Trabzonspor (1987-1988), Antalyaspor, Gençlerbirliği, Samsunspor ve İstanbulspor takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı. Metin Türel teknik direktörlük kariyeri boyunca kulüp takımlarındaki başarılarının yanı sıra birçok futbolcuyu ve teknik adamı Türk futboluna kazandırmasıyla da ünlüdür. 1977-1978 arasında Türkiye millî futbol takımını da çalıştıran Türel, spor yazarlığı da yapmaktadır.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:07
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İstanbul
  4. Antalya
  5. Afyon
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