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Metin Tekin'den Galatasaray değerlendirmesi: Bu oyun çok yeterli gözükmüyor

Eski futbolculardan ve spor yazarı Metin Tekin, dün oynanan Galatasaray Kasımpaşa maçını bugünkü köşe yazısında değerlendirdi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:56
Metin Tekin'den Galatasaray değerlendirmesi: Bu oyun çok yeterli gözükmüyor

Sabah gazetesi yazarı Metin Tekin, Galatasaray - Kasımpaşa maçıyla ilgili yazısında, Fatih Terim'e uyarılarda bulundu.

"Öyle bir ilk yarı izledik ki G.Saray'ın evinde oynadığını hiçbir an hissetmedim. Oyunu domine eden Kasımpaşa idi. Fakat tabiri caizse oynamakla işi bitirmek farklı şeyler. G.Saray ikinci yarıda 10 dakikada 3 pozisyon üretip maçı 3-0 yaptı. Oyunu oynayan değil her zaman olduğu gibi sonucu bulan kazanır.
Galatasaray açısından geleceğe dönük bakarsak, bu oyun çok yeterli gözükmüyor.

Önde Sinan Gümüş, forvette Eren, milli takımda parlayan Emre Akbaba oyunda kayboldu. Fatih hoca 'Bu kadroyla yürürüm' derse işi kolay olmaz."

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 10:56
  1. Metin Tekin
  2. Galatasaray
  3. Kasımpaşa
  4. Süper Lig
  5. Fatih Terim

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