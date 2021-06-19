Metin Öztürk kaç oy aldı? Galatasaray Başkanlık seçim sonuçları

Galatasaray'da seçimli olağanüstü genel kurulunda oy sayma işlemi tamamlandı. Seçimde 8 bin 500 üye oy kullanma hakkına sahipken oy kullanan 4731 üyeden 1541'ini alan Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Peki, Adaylardan Metin Öztürk kaç oy aldı?

Metin Öztürk kaç oy aldı?

Galatasaray Lisesi’nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarıştı. Seçimde 8 bin 500 üye oy kullanma hakkına sahipken oy kullanan üye sayısı 4731 olarak açıklandı. Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, toplam 205 oyun kullanıldığı 30. ve son sandıkta Metin Öztürk'e 24 çıktı.

Toplamda bin 541 oya ulaşan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti.

Kongrede adaylardan Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.

Metin Öztürk kimdir?

1961 İstanbul doğumlu olan Metin Öztürk, iş hayatına gazeteci olarak başladı.Türkiye'nin en büyük yerli asistans şirketi Assist Line'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanı olan Metin Öztürk'ün Sahip olduğu şirketlerin bünyesinde farklı alanlarda yayın yapan dergiler, dijital platformlar ve reklam-pazarlama şirketleri bulunmaktadır.

Hizmet sektörünün yanı sıra Assist Line aracılığıyla Türkiye'de faaliyet gösteren birçok sigorta şirketine asistans hizmet veren Metin Öztürk, aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu'nun en kıdemli üyelerindendir.

Öztürk'ün, Galatasaray Adası'nın 30 yıl müdürlüğünü yapmış olan babası Süleyman Öztürk ile başlayan Galatasaray sevdası kulüp içinde farklı görevler üstlenmesine vesile olmuş ve devam eden yıllarda da artarak devam etmiştir.

45 yıldır Galatasaray Spor Kulübü Derneği Üyesi olan ve 2 dönem Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı görevinde bulunan Metin Öztürk, Galatasaray'da çok az kişinin sahip olduğu Onur Madalyası'nı kürek sporundaki başarıları ile kazanmış Kürek Federasyonu Eski Başkanı Çetin Öztürk'ün de ağabeyidir. Evli ve 3 çocuk babası olan Metin Öztürk'ün her iki kızı da Galatasaray Binicilik Şubesi, oğlu ise Galatasaray Yelkencilik Şubesi Lisanslı sporcusudur.