Metin Külünk'ten vesayetçi amirallere sert tepki: Bu millete kabadayılık yapamazsınız

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AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, Akit Tv canlı yayınında konuştu. Vesayetçi amirallerin haddi aşan bildirisini değerlendiren Külünk, "103 ismi geçen şahıs, eğer siyaset yapmayı çok istiyorsa mevcut partilere dahil olabilirler. Veya bir siyasi parti kurup, o partide Türkiye ve dünyaya ilişkin düşüncelerini necip milletimiz ile paylaşabilirler." dedi.

'Bu milletin vergileri ile maaş alıp bu millete kabadayılık yapamazlar'

Külünk, vesayetçi amirallere şöyle seslendi:

"Bu milletin ödediği vergileri ile oluşan hazinemizden, kendilerine verilen emeklilik maaşlarını alarak bu millete kabadayılık yapma şansları yoktur."

Haddi aşan bildiriden bir bölüm: