  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker böyle isyan etti: Artık terlemeye başlayalım Türkler çok güçlendi

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! ‘Oradaki olayları endişeyle izliyoruz’

Türkiye operasyon mu yapacak? Coşkun Başbuğ canlı yayında açıkladı

Darbe imalı ihanet bildirisine CHP'den skandal destek!

Abdurrahman Dilipak’tan 104 emekli amiral bildirisine yorum: 15 Temmuz’da ıskalandılar, umarım bu kez sıyıramazlar

Yine o kadın! Bu sefer kameraya yakalandı

Ukrayna-Rusya krizi büyüyor! 15 ülkeyi arkalarına alıp harekete geçiyorlar

Tepkiyi gören cunta heveslilerinden ihanet bildirisini yumuşatma girişimi!

İhanet bildirisine imza atan sözde amiral FETÖ ve PYD sevdalısı çıktı

Memur-Sen’den Montrö Bildirisine Sert Tepki: ”Milletimizin Yanında, Darbecilerin Karşısındayız”
Gündem Metin Külünk'ten vesayetçi amirallere sert tepki: Bu millete kabadayılık yapamazsınız
Gündem

Metin Külünk'ten vesayetçi amirallere sert tepki: Bu millete kabadayılık yapamazsınız

Akit Tv canlı yayınında konuşan AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, "Bu milletin vergileri ile emekli maaşı alıp, bu millete kabadayılık yapamazsınız." diyerek vesayetçi amirallere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 18:57:00 - 2021-04-04 19:07:05

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, Akit Tv canlı yayınında konuştu. Vesayetçi amirallerin haddi aşan bildirisini değerlendiren Külünk, "103 ismi geçen şahıs, eğer siyaset yapmayı çok istiyorsa mevcut partilere dahil olabilirler. Veya bir siyasi parti kurup, o partide Türkiye ve dünyaya ilişkin düşüncelerini necip milletimiz ile paylaşabilirler." dedi.

'Bu milletin vergileri ile maaş alıp bu millete kabadayılık yapamazlar'

Külünk, vesayetçi amirallere şöyle seslendi:

"Bu milletin ödediği vergileri ile oluşan hazinemizden, kendilerine verilen emeklilik maaşlarını alarak bu millete kabadayılık yapma şansları yoktur."

Haddi aşan bildiriden bir bölüm:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ihanet bildirisine sert tepki!
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ihanet bildirisine sert tepki!

103 emekli sözde amiralin darbe imalı bildirisine Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok sert tepki açıklaması geldi.

Altın alacaklar dikkat! Mutlaka portföyde bu bulunmalı dedi ve açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Mutlaka portföyde bu bulunmalı dedi ve açıkladı

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın yatırımcılarını uyararak "Mutlaka portföyde bulunmalı" dedi.
103 emekli amiralin sözde bildirisinde dikkat çeken FETÖ detayı
Gündem

103 emekli amiralin sözde bildirisinde dikkat çeken FETÖ detayı

28 Şubat zihniyetli 103 emekli Amiralin hükümete ve TSK'ya yönelik skandal bildirisindeki o ayrıntı gözlerden kaçmadı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay