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Metin Külünk'ten olay seçim iddiası!

Eski AK Parti İstanbul milletvekili Metin Külünk, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin, "Ülke olarak ciddi bir FETÖ operasyonu ile karşı karşıya olabiliriz" dedi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 20:52
Metin Külünk'ten olay seçim iddiası!

Eski AK Parti İstanbul milletvekili Metin Külünk, İstanbul'daki seçim sonucunda hile gözlendiğini iddia etti. Külünk, "Ülke olarak ciddi bir FETÖ operasyonu ile karşı karşıya olabiliriz" dedi.

Külünk, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

İstanbul'daki sonuçlarda hile olduğunu iddia eden Külünk, "İstanbul seçimlerinde çok ciddi bir hile gözlenmektedir. Partimizin yetkili kademeleri bu konunun üzerine hassasiyetle gitmektedir. Milletimizin hangi partiye oy vermiş olursa olsun bir oyu zayi olmayacaktır. Ülke olarak ciddi bir FETÖ operasyonu ile karşı karşıya olabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Çok dikkatli olmak zorundayız"

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) tüm partilerin temsilcileri olduğunu ve itiraz sürecinin devam ettiğini hatırlatan Külünk, sosyal medya ya da başka mecralar üzerinden yapılan açıklamalara itibar edilmemesini ve YSK'nın açıklamasının beklenmesini istedi.

"Ülkemizi birileri kaos ortamına çekmek istemektedir. Bu tip operasyonlara karşı çok dikkatli olmak zorundayız" diyen Külünk'ün paylaşımları şöyle:

 

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 20:52
  1. İstanbul
  2. metin külünk

YORUM YAZ

  • AlperAlper23 dk önce
    Türkiyenin nerdeyse yarısı,Fetullah,Cİa ajanı,yalancı,paracı,soru hırsızı,sahtekar,din tüccarı,peygamber bize gelmiş, derken,kulak ardı ettiğiniz gibi,yol da açtınız,devleti FETÖ ile doldurdunuz.Bir de neden,istihbaratdan uyarı almadığınız? halde,hiç kimseye bu konuda hesap sordunuz mu?
  • UluortaUluorta26 dk önce
    Bu secimlerde aslen AKP li olmiyan menfaati icin gelip herkonuda uluorta konusan Soylu zarar vermistirherhalde sayin baskan görevden alir
  • Vatandaş Vatandaş 26 dk önce
    Ak Parti ye en büyük zararı Metin Külünk ve türevleri vermiştir. Bir daha seçim olsa fark daha fazla olur.
  • mahoagamahoaga36 dk önce
    Aylar önceden seçim sandığında görevlendirilmek niyetiyle AKP, MHP vs.ye aday olup bazı seçim sandıklarına gönderilenler olamaz mı? Bence oy iptal sayısı yüksek olan sandıklar bilhassa görevlileriyle birlikte mercek altına alınmalı. Anormallik yoksa sorun da yok, suç delili yoksa, kimse olmayan delili zaten üretmez. Yarası olmayan gocunmazmış.
  • VolkanVolkan54 dk önce
    Yenilgiyi kabullenin iftira atmakla olmuyor, halkın iradesine saygı duyun.
  • Adsız Adsız 58 dk önce
    Seçim görevlileri neden kurayla belirlenmiyor da birileri isteyince kendilerini yazdırabiliyor bunu anlamış değilim...
  • KeremKerem58 dk önce
    Kabullenin be kardeşim. Herşeyde bi fetö terör bilmem ne bu nedir ya
  • CemCem1 sa önce
    Ergenkon diyemediğin için mi fetö diyorsun. Adamlar getirdi işleri bitti şimdi adamlar götürecek sizi. Olay bukadar basit
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Kesin FETÖ, PKK, DAEŞ oy atmıştır. Hahahaha
  • StelyoStelyo1 sa önce
    Ben de ilk hangisi fetöye bağlayacak diye bekliyordum,artık milletin aklıyla dalga geçmeyi bırakın.
  • salihsalih1 sa önce
    komiklik derim :-))
  • Muro Muro 1 sa önce
    EWET BENCE ONLAR DÖRT HARFLİ DEĞİL, AMA ÜÇ HARFLİ OLABİLİR..EYT.
  • Sankot1453Sankot14531 sa önce
    Yaziklar olsun sizlere aldiğiniz oylara bile sahip çikmayi REIS den bekleyen dangalaklar .
  • MUSTAFA AKMUSTAFA AK1 sa önce
    YAHU BIRAKIN BU İŞLERİ NE FETOSU HATA LI SANDIK VARSA SAYILIR.ORTALIK BULATMA OYUNLARI YAPMAYLIM.KAYBETMEKTE ERDEMD KAZANMAKTA...
  • Resul Resul 1 sa önce
    Sıkıştın mı feto PKK lafları

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