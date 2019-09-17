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Metin Külünk'ten çok sert tepki: ABD sever gardrop Atatürkçüleri

HDP Diyarbakır İl Başkanlığından onlarca battaniye çıkmasının ardından HDP-PKK işbirliği bir kez daha deşifre oldu. Eylem yapan aileler yaşanan olaya tepki gösterirken Metin Külünk'ten dikkat çeken bir çıkış geldi.

17 Eylül 2019 Salı 00:39
Metin Külünk'ten çok sert tepki: ABD sever gardrop Atatürkçüleri

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, binadan battaniyelerin çıkarıldığını görünce "Burada çocuklar yatırılıyor, çocuklar dağa gidiyor." diyerek tepki gösterdi. Yaşanan olaya AK Partili eski vekil Metin Külünk sert çıktı.

AK Parti eski İstanbul vekili Metin Külünk, HDP Diyarbakır İl Başkanlığında yaşananların görüntülerini paylaşarak, "PKK’nın dağa transfer noktası, HDP DİYARBAKIR İL BİNASI’dır diyor. Canı yanan analar babalar. ABD sever gardrop Atatürkçüleri, ABD sever dindarcılık oynayanlar, ABD sever sağcılık oynayanlar... Maskeleriniz öyle düştü ki.! Meğer her biriniz ayrı yerlerde ama kandil ile ortakmışsınız" dedi.

Metin Külünk sözlerine şöyle devam etti:

Meğer Armageddon peşinde olan akıl islam’ın arkasına saklanarak dindarlık içinde ne de çok akıl devşirmiş. Meğer ne de çok Atlantik ötesine hizmet eden namaz da omuz hizamızda köle psikolojili insan 15 Temmuz’un arkasında ki akla gönüllü hizmetkarmış.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 00:39
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Metin Külünk

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