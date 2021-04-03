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Gündem Metin Külünk paylaştı olay oldu! Alman polisi 66 yaşında bir Türk'ü vurdu
Gündem

Metin Külünk paylaştı olay oldu! Alman polisi 66 yaşında bir Türk'ü vurdu

Almanya'da polis, kendisine oyuncak kamyonet savuran 66 yaşındaki Alzheimer hastası bir Türk'e art arda ateş etti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk "Almanya makamları umarım gerekeni yapacaktır" notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 12:11:00 -

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Krumbach beldesinde "bir mülke izinsiz giriş yapıldığı" iddiası sonrası polis olay yerine gitti. 66 yaşındaki bir Türk vatandaşı ile tartışan polisler, adamın bölgeden ayrılmasını istedi.

Art arda ateş ettiler

Yaşlı adam elindeki oyuncak kamyoneti savurarak polisleri bir kaç metre uzaklaştırdı. Yaşlı adamdan kaçan polisler, kısa süre sonra art arda adama ateş etmeye başladı. Yere yığılan 66 yaşındaki Türk, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntüleri çıktı

Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Videoyu paylaşanlarda biri de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk oldu. Paylaşımına " Alman polisi Alzheimer hastası Türk'e Türk olduğunu söyledikten ve elinde oyuncak kamyonetlerin olduğu halde vatandaşımıza silah sıkıyor vuruyor ve vatandaşımız şu an hastanede" notunu düşen Külünk, Alman makamlarını göreve çağırdı.

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