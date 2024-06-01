Metin Kaçar’dan açıklama

Açıklamada şöyle denildi: “Kurban Bayramı ve kurban ibadeti vesilesiyle bizi telefonla arayan Akit gazetesi muhabiri ile konunun İslamî olarak değerlendirilmesi hususunda bir röportaj gerçekleştirdik. Kurbanın dindeki yeri ve önemi, kurban bağışı esnasında gözetilmesi gereken hassasiyetler gibi konular üzerinde verilmesi gereken cevaplarımızı kendilerine ilettik. Röportaj esnasında verdiğimiz bütün cevapların ses kaydı alınmıştır. Gazetenin kullandığı “Ekrem’e kurban düşmez” ve “Kurbanınızı murdar etmeyin” ifadeleri tamamen gazetenin editörlerine aittir. Bizim vermiş olduğumuz cevaplar konuya bir Müslüman hassasiyeti ile yaklaşan bütün kardeşlerimizin takdirini almıştır. Gazetede çıktığı üzere, ses kaydını da dikkate alırsak, vermiş olduğumuz cevapların hiçbir cümlesinde herhangi bir kurum veya şahıs adı asla geçmemiş ve hiçbir kurum ve şahıs hedef gösterilmemiştir. Cevaplar İslam’ın değişmez ilkelerini hatırlatmaktan ibarettir. Haberi gazetede okuyanların da, biraz dikkatle inceliğinde vermiş olduğumuz cevaplar ile gazetenin sürmanşetten attığı başlığın birbiri ile uyum arzetmediğini anlamları gayet mümkündür. Her şeyden önce Metin Kaçar hoca olarak Diyanet İşleri Başkanlığında kırk bir yılını şerefle tamamlamış ve İstanbul’daki din görevlilerinin ağabeyi konumunda Din Görevlileri Derneği Başkanlığını azim ve gayretle devam ettirmekteyim. Bu millete kırk bir yıldır hizmet eden bir hoca efendi olarak gazetede çıkan bir haberin aslını öğrenmeden hakkımızda yapılan açıklamaları da hayret ve ibretle izlemekteyim. Her ne olursa olsun gerek yazılı, gerek sosyal medya üzerinden bir din görevlisi hakkında çıkan haberlerin değerlendirilmesi, özellikle de makam-mevki sahibi insanlar tarafından daha çok hassasiyeti gerektirmektedir.”