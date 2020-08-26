Metin Feyzioğlu'ndan kritik doğal gaz değerlendirmesi: FETÖ önce donanmamızı hedef almıştı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Feyzioğlu, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın önemine değinerek, Türkiye'nin 'Mavi Vatan' konusunda haklı ve haklılığını korumaya da kararlı olduğunu vurguladı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, dünya gündemine bomba gibi düşen Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi ve Doğu Akdeniz hususunda sosyal medya hesabından değerlendirmeler yaptı.

"Yabancı şirket teknolojisi ile bu mümkün değildi"

Karadeniz'de bulunan rezervin, milleti sevindirdiğini ve gururlandırdığını belirten TBB Başkanı, Türkiye'nin, keşfi kendisine ait doğal gaz arama ve sondaj filosu ile yaptığını, kiralanacak yabancı şirket teknolojisi ile bunun mümkün olmadığını belirtti.

"Akdeniz'de böyle bir filosu olan hiçbir devlet yok"

Feyzioğlu, Türkiye'nin 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisine sahip olduğunu bildirerek Akdeniz'de böyle bir filoya sahip hiçbir devletin bulunmadığını kaydetti.

"Kullanılan teknolojinin milli olması ile de gurur duyuyorum"

Feyzioğlu, Oruç Reis araştırma gemisinin de ciddi kaynaklara ulaşma yolunda ilerlediğini, keşfedilen ve keşfedilecek doğal gaz kaynakları kadar, kullanılan teknolojinin de milli üretim olması ile gurur duyduğunu söyledi.

"FETÖ önce donanmamızı hedef almıştı"

Türkiye'ye ihanet eden Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Ergenekon ve Balyoz kumpasları ile öncelikle donanmayı hedef aldığını vurgulayan Feyzioğlu, FETÖ'nün ipini ellerinde tutan emperyal güçlerin, Türkiye daha Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramadan, daha Karadeniz'de doğal gaz yatakları bulmadan, Türkiye'nin kararlı bir irade ile bu işin üzerine gittiğinde bulacağını bildikleri için Türk donanmasını hedef aldığını, konunun bu olduğunu belirtti.

"Türkiye'ye yeni bir Sevr'i dayatma peşindeydiler"

Feyzioğlu, Türkiye'den önce ne bulacağını bildiklerinden Türkiye'yi donanmasız, dolayısı ile hakkı olanı koruma gücünden mahrum bırakıp Türkiye'ye yeni bir Sevr'i dayatma peşinde olduklarını bildirdi.

Yunanistan'a kıta sahanlığı tepkisi

İsrail ve Mısır ile birlik olan Yunanistan'ın, Fransa'nın da desteğini arkasına alarak Türkiye'ye yeni bir "Sevr'i" dayatmaya çalıştığını ifade eden TBB Başkanı Feyzioğlu, Yunanistan'ın adaların da kıta sahanlığı olduğu yönündeki tezine tepki gösterdi.

Adanın ana kara olmadığını, dolayısıyla uzantısının kıta sahanlığı olarak tanımlanmasının mümkün olmadığını belirten Feyzioğlu, Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın tezini, "Yepyeni bir Sevr" olarak nitelendirdi.