Metin Feyzioğlu’ndan flaş açıklama! ‘Türkiye ittifakının içini dolduracak bir adım’

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Uzun süredir yargı camiası tarafından yargı reformuna ihtiyaç duyulduğu yönündeki talepler üzerine geçtiğimiz yıl Türkiye Barolar Birliği’nin de dahil olduğu geniş bir yargı ekibiyle üzerinde çalışmalara başlanılan “Yargı Reformu” bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan “Yargı Reformu Strateji Belgesi” toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

“Katılımcı, çoğulcu bir anlayışla hazırlandı”

Yeniakit.com.tr’ye özel açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında şöyle konuştu:

“Bu toplantıda sadece Yargı Reformu Belgesi açıklanmadı, aynı zamanda o çok ihtiyaç duyduğumuz büyük kucaklaşmanın adı olan ‘Türkiye ittifakı’nın içini dolduracak bir belge açıklandı. Çünkü adalet mülkün temeli ve o mülkü temelsiz bırakmamak adına yargıyı güçlendirmemiz lazım. Bugün açıklanan belge her kesimin temel ihtiyaçlarını gözeterek hazırlanmış bir belge, katılımcı bir anlayışla hazırlandı, çoğulcu bir anlayışla hazırlandı. Bir yıldan uzun sürdü.”

“Türkiye hepimizin, hepimiz aynı gemideyiz”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün Türkiye ittifakının büyük bir fotoğrafının ortaya çıktığına işaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Adalet Bakanımıza, baro başkanlarımıza, emeği geçen meslektaşlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok önemli ihtiyaçlarımızın bugün cevaplandığını gördük. İnşallah sonunu da hep birlikte göreceğiz. Bu ülke hepimizin, Türkiye hepimizin, hepimiz aynı gemideyiz. Bu bilinçle yıllardır mücadele ediyoruz. Bu kucaklaşmadan da hepimiz ziyadesiyle memnunuz, mutluyuz. Allah’a emanet olun.”