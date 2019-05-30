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Metin Feyzioğlu’ndan flaş açıklama! ‘Türkiye ittifakının içini dolduracak bir adım’

Bir yıldan bu tarafa çalışmaları devam eden Yargı Reformuyla ilgili strateji belgesinin açıklanması için düzenlenen toplantıda yeniakit.com.tr’nin sorularını cevaplayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu açıklamalarda bulunarak, “Bugün sadece Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklanmadı, aynı zamanda Türkiye ittifakının içini dolduracak bir belge açıklandı.” dedi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:01

 Mehmet Özmen   yeniakit.com.tr 

Uzun süredir yargı camiası tarafından yargı reformuna ihtiyaç duyulduğu yönündeki talepler üzerine geçtiğimiz yıl Türkiye Barolar Birliği’nin de dahil olduğu geniş bir yargı ekibiyle üzerinde çalışmalara başlanılan “Yargı Reformu” bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan “Yargı Reformu Strateji Belgesi” toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

“Katılımcı, çoğulcu bir anlayışla hazırlandı”

Yeniakit.com.tr’ye özel açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında şöyle konuştu:

Bu toplantıda sadece Yargı Reformu Belgesi açıklanmadı, aynı zamanda o çok ihtiyaç duyduğumuz büyük kucaklaşmanın adı olan ‘Türkiye ittifakı’nın içini dolduracak bir belge açıklandı. Çünkü adalet mülkün temeli ve o mülkü temelsiz bırakmamak adına yargıyı güçlendirmemiz lazım. Bugün açıklanan belge her kesimin temel ihtiyaçlarını gözeterek hazırlanmış bir belge, katılımcı bir anlayışla hazırlandı, çoğulcu bir anlayışla hazırlandı. Bir yıldan uzun sürdü.

“Türkiye hepimizin, hepimiz aynı gemideyiz”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün Türkiye ittifakının büyük bir fotoğrafının ortaya çıktığına işaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Adalet Bakanımıza, baro başkanlarımıza, emeği geçen meslektaşlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok önemli ihtiyaçlarımızın bugün cevaplandığını gördük. İnşallah sonunu da hep birlikte göreceğiz. Bu ülke hepimizin, Türkiye hepimizin, hepimiz aynı gemideyiz. Bu bilinçle yıllardır mücadele ediyoruz. Bu kucaklaşmadan da hepimiz ziyadesiyle memnunuz, mutluyuz. Allah’a emanet olun.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:01
  1. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  2. Türkiye ittifakı
  3. Yargı Reformu Belgesi
  4. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
  5. Yargı Reformu Strateji Belgesi
  6. yeniakit.com.tr
  7. Recep Tayyip Erdoğan

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  • Dinlerarası diyalogdan türkiye ittifakınaDinlerarası diyalogdan türkiye ittifakına1 sa önce
    Putçularla ittifak olmaz. Onların islama gelmeleri lazım. Laiklik ve devrimler kaldırılmadan ittifak yapmak demek kemalist yapacağız demektir. Biz orada yokuz
  • AlpAlp1 sa önce
    Buna ne oldu böyle....
  • HarunHarun1 sa önce
    Konuşturmayın şu  Atın bu adamı Çöpe.
  • uyan tcuyan tc2 sa önce
    Aklı öldürsen, ahlak da ölür.Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür.Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür.Adaletin öldüğü gün, Devlet de ölür.( Fatih Sultan Mehmet)ADALET VEDE YARGILAMANIN BİTTİĞİ KİMSENİN 50 SENEDİR TC NİN ADALETİNE GÜVENMEDİĞİ , DOĞRULUĞU HAKKA VE HAKLIYA DAYANMAYAN , GÜÇLÜDEN VEDE ZENGİNDEN YANA TARAF OLAN TC ADALETİNE KİMSENİN GÜVENMEDİĞİ BİR ÜLKE OLDUK. YANİ ADALET VE HAKLILIK PARANIN VEDE GÜÇLÜNÜN TEMELİ OLMUŞTUR. BU DURUM 50 SENEDİR BÖYLEDİR. HAKLI OLAN DEĞİL ZENGİN VEDE GÜÇLÜ OLAN KAZANMAKTADIR. FAKİR GARİBAN HAKLIDA OLSA ÖYLE YADA BÖYLE İŞ KİTABINA UYDURULMAKTA VE HATTA YARGILAMA ESNASINDA , YARGILAYANLAR TARAFINDAN , HAKSIZ OLAN GÜÇLÜ LEHİNDE YENİ KANUNLAR BİLE İCAT EDİLMEKTEDİR. HAKİMLERİN GEREKÇELERİDE .YARGI BAĞIMSIZMIŞ . HAKİM , AVUKAT , BİLİRKİŞİ PASLAŞMASIYLA HAKLI TARAFA NASIL GOL ATILIYOR , FATURA NASIL ÖDETİLİYOR ANLAYIN ARTIK. "DOĞRULUĞU HAKKA VEDE HAKLIYA DAYANMAYAN , HAKLIDAN YANA TARAF OLMAYIP , GÜÇLÜDEN VEDE ZENGİNDEN YANA TARAF OLAN ADALET , ADALET DEĞİL REZALETTİR. BUNUDA UYGULAYAN HAKİMLERİN YERİ EBEDİ CEHENNEMİN DİBİDİR."
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Tabi. Yarından tezi yok, soy adını müftüoğlu olarak değiştir, siyasete atla. Millet imam müftü ye bakmıyor İLLEDE soyadı öyle olacak, diyor.
  • HakHak2 sa önce
    Metin başkan söylüyorsa bir bildiği vardır.

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