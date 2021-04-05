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Gündem Metin Feyzioğlu'ndan 104 emekli amiralin bildirisi hakkında dikkat çeken açıklama
Gündem

Metin Feyzioğlu'ndan 104 emekli amiralin bildirisi hakkında dikkat çeken açıklama

104 emekli amiralin darbe imalı skandal bildirisi ile ilgili Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 16:16:00 -
Metin Feyzioğlu'ndan 104 emekli amiralin bildirisi hakkında dikkat çeken açıklama

104 emekli amiralin darbe imalı skandal bildirisi ile ilgili Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan da bir açıklama geldi.

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce 126 emekli büyükelçinin Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin toplu bir açıklama yaptığını anımsattı.

Bunun bir tepki oluşturmadığını ifade eden Feyzioğlu, çünkü geçmişte büyükelçilerin yaptığı bir darbenin bulunmadığını belirtti.

Feyzioğlu şunları kaydetti:

"Emekli amirallerin bildirisinin tepki çekmesinin nedeni, demokrasi tarihimizde yaşadığımız acı tecrübelerdir. Söz konusu bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem Türkiye için son derece önemli olan Montrö Antlaşması'nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur. Meselenin suhuletle sonuçlandırılmasının, ülkemizin yararına olduğunu düşünüyorum."

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