Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e sahip çıktı! Darbe ve idam tehditlerine Uğur Dündar'dan destek

Uğur Dündar’ın Halk TV’de sunduğu programda Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın skandal sözlerine büyük tepki geldi.

Müjdat Gezen ise “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” ifadesini kullanırken konuklardan Metin Akpınar ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı skandal bir şekilde hedef aldı ve idam ile tehdit etti. “Adnan Menderes Rusya ile görüşecekti ihtilal oldu. Süleyman Demirel kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına" ifadelerinin ardından Metin Akpınar'a yönelik soruşturma başlatıldı.

Uğur Dündar'dan destek açıklaması

Metin Akpınar'a verilen tepkilerin ardından skandala Uğur Dündar sahip çıktı. Hesabından destek açıklaması yapan Dündar, "Metin Akpınar son Halk Arenası'nda 'Seçimde kazanan başım üstüne' diyen demokrasi sevdalısı, Müjdat Gezen ise, darbeciler tarafından zincirlenerek zindana atıldığında bile düşünce özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam etmiş demokrasi savaşcısı büyük sanatçılardır." paylaşımında bulundu.