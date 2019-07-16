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'Metin Akpınar' hesabının algı operasyonu ters tepti! Bakın Akpınar Gülen ile nerede görüşmüş

Adını kullandığı Metin Akpınar ile alakası olup olmadığı bilinmeyen bir hesaptan 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmaya çalışarak algı operasyonu yapan bir paylaşım yapıldı. Metin Akpınar'ın Gülen ile ilgisi bulunmadığını iddia eden hesap, Metin Akpınar'ın FETÖ elebaşı ile görüştüğünü hatırlattı.

16 Temmuz 2019 Salı 23:59
'Metin Akpınar' hesabının algı operasyonu ters tepti! Bakın Akpınar Gülen ile nerede görüşmüş

 yeniakit.com.tr 

Oyuncu Metin Akpınar'ın adının kullanıldığı bir hesapta tepki çeken bir paylaşım yapıldı. Akpınar ile alakalı olup olmadığı bilinmeyen hesap, 15 Temmuz'daki şehitleri anma törenlerinin şov olduğunu öne sürerek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le hiçbir zaman bulunmadığını ortaya attı. 

15 Temmuz darbe girişimindeki milletin şanlı direnişini itibarsızlaştırmaya çalışan Metin Akpınar isimli hesap "Fethullah Gülen'e bir kez dahi olsun hoca efendi dememiş olmanın haklı gururunu biz yaşarız şovunu siz yaparsınız." paylaşımını yaptı.

Metin Akpınar Gülen ile Altunizade'deki evinde görüşmüş

2008'de Vatan gazetesinde yayımlanan "Gülen'den ‘hayır duası’ alan ünlüler" başlıklı haberde Metin Akpınar'ın FETÖ elebaşı Gülen ile görüştüğü belirtildi. Kemal Sunal, Mehmet Ali Erbil, Rafet El Roman, Cem KaracaCenk KorayHülya Koçyiğit, Barış Manço gibi isimlerin de geçtiği haberde Metin Akpınar ile ilgili şu ifadeler geçiyor:

1980’li yıllarda bir karikatür dergisinde Gülen’i incitici bir karikatür yayınlanmış. O karikatürde Gülen dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın göbeğini yazan bir hoca olarak gösteriliyor. Metin Akpınar ve Zeki Alasya’da bir programlarında bu karikatürü kullanıyorlar. Akpınar Gülen’i Altünizade’de kaldığı evde ziyaret ediyor. O karikatürden bahseden Akpınar “Biz komedyenler karikatür dergilerinden yararlanıp espriler yaparız. Espri hapşırık gibidir, ağıza gelince tutulmaz. O espriyle sizi incittik, kusura bakmayın” diyor. Gülen ise önemli olmadığını belirtiyor. Bir de Akpınar’a “Zeki Alasya ile Lorey ve Hardi gibi uzun süredir birliktesiniz” diyor. Akpınar buna “Bizim birlikteliğimiz onlardan daha eski” diye cevap veriyor. Akpınar ile görüşmesini sorduğumda bana Gülen “Onu inançlı bir insan olarak gördüm” diyor. 

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 23:59
  1. Fetullah Gülen
  2. Metin Akpınar
  3. FETÖ

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