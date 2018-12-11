Meteorolojiden yoğun kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bartın, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile zamanla Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Ülkenin batı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağış uyarısı

Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bartın, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile zamanla Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yoğun kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolunun kuzey ve doğusun ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren görülecek kar yağışlarının yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

11 Aralık 2018 Salı - Meteoroloji il il hava durumu raporu

MARMARA

Çok bulutlu, Kırklareli ve Edirne hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 7°C

Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

SAKARYA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinden itibaren İç Ege'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 5°C

Çok bulutlu , bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MANISA °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye, K. Maraş ve Hatay kıyıları ile bu sabah saatlerinde Antaya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarınbu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ve doğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bu sabah ilk saatlerde Çankırı'nın yüksekleri ile Eskişehir'in kuzey kesimleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

CANKIRI °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, bu sabah yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, bu sabah kuzey çevreleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bu sabah saatlerinde Bolu ve Kastamonu çevreleri ile yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KARABÜK °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bu gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GİRESUN °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yağışların; yarın sabah saatlerinden itibaren kıyılarının kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yağışların; yarın sabah saatlerinden itibaren kıyılarının kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün batı kesimlerinde, yarın kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur, zamanla kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 11°C

Çok bulutlu, bugün kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 12°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KİLİS °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.