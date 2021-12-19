Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden genellikle orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13

Adana: Çok bulutlu ve il geneli yağışlı (Yağışların genellikle kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 13

Antalya: Çok bulutlu, il geneli yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı sağanak yağış, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 13

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı 9