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Meteoroloji'den yeni uyarı! Öğleden sonra etkili olacak

Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgarların  fırtınaya neden olması bekleniyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 07:23
Meteoroloji'den yeni uyarı! Öğleden sonra etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı  Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra  bölgenin doğusunda 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde  fırtına şeklinde esmesi  tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü, günün ilk saatlerine kadar sürmesi beklenirken,  ulaşımda aksamaların yaşanabileceği öngörülüyor.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 07:23
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