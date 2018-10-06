Meteoroloji'den yeni uyarı! Öğleden sonra etkili olacak
Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgarların fırtınaya neden olması bekleniyor.06 Ekim 2018 Cumartesi 07:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunda 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazar günü, günün ilk saatlerine kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda aksamaların yaşanabileceği öngörülüyor.
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