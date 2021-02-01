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Gündem Meteoroloji'den yağmur uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den yağmur uyarısı

Meteoroloji tarafından verilen son bilgilere göre pazartesi öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale illeri ile Edremit Körfezi çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 03:00:00 -
Meteoroloji'den yağmur uyarısı

Meteoroloji tarafından yayımlanan son verilere göre haftanın ilk üç günü belli bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Marmara ve Ege kıyı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Hafta genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Pazartesi günü başta İstanbul olmak üzere kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Çanakkale, Antalya'da sağanak yağış etkili olacak. Ankara'da ise güneşli bir hava var. Yurt genelinde kar yağışı beklenmiyor.

Sağanak yağış salı günü de devam edecek. Özellikle Antalya'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Çarşamba günü sağanak yağış Ege ve Marmara'da etkili olacak.

Perşembe günü ise yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de sağanak yağış etkili olacak.

Cuma günü yağışlar bu kez Kuzey bölüme kayıyor. Samsun başta olmak üzere kıyı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.

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