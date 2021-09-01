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Gündem Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı

Türkiye'de hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin altına inmesi belenirken, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 05:52:00 -
Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş öngörülüyor. Uzmanlar özellikle 3 ilde afet konusunda uyarılarda bulundu.

Perşembe günü mevsim normallerinin altına inmesi öngörülen sıcaklıklardaki düşüş ve serin havayla birlikte, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

5 ilde yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Yarın Ankara'nın kuzeyi, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların perşembe günü de Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı, cuma günü Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması öngörülüyor.

İstanbul'da perşembe ve cuma yağış bekleniyor

İstanbul'da hava yarın parçalı bulutlu olacak.

Kentte perşembe ve cuma günleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ankara'da sağanak

Ankara'da yarın öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların başkentin kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir az bulutlu

İzmir'de ise 3 gün boyunca yağış beklenmezken havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

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