Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 il için gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yaptı.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Adıyaman, Malatya ve Tunceli’nin kuzeyi ile Elazığ ve Bingöl’ün doğusunda gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarların güney ve güneybatılı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla, Tunceli, Bingöl ve Elazığ’ın doğusunda saatte 70-90 kilometre hızlı kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir"denildi.

Merkez, özellikle Tunceli, Bingöl ve Elazığ’da beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.