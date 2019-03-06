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Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve Malatya’nın belirli bölgelerinde yağmur, Tunceli’de ise kar ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:23
Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve Malatya’nın belirli bölgelerinde yağmur, Tunceli’de ise kar ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

 

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Tunceli ve Malatya ile Elazığ’ın kuzey kesiminde yağışlı, diğer yerlerde parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir. Yağışların Tunceli’de kar ve karla karışık yağmur, Malatya ve Elazığ’da yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir"dedi.

 

Sıcaklıklarda 1-2 derecelik artış beklendiğini de aktaran meteoroloji, rüzgarın ise yer yer orta kuvvette etkili olacağını duyurdu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:23
  1. Tunceli
  2. Malatya
  3. Elazığ
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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