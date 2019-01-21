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Meteorolojiden yağış uyarısı

21 Ocak 2019 Pazartesi 21:54
Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin kıyılarında yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in içkesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklindeolması bekleniyor.

Yağışların bu gece saatlerine kadar Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli, il merkezi ile Serikçevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz kıyılarında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerdeönemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, yarın Karadeniz kıyılarındakuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğiöngörülüyor.



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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 21:54
  1. kar
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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  4. yağış

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