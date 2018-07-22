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Meteorolojiden yağış uyarısı!

Meteoroloji, Erzurum, Kars,Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülüsağanak beklendiğini açıkladı.

22 Temmuz 2018 Pazar 11:01
Meteorolojiden yağış uyarısı!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, yağış anında yer yer orta kuvvette esecek.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Tunceli'de 34, Iğdır'da 33, Erzincan'da 30, Ağrı'da 29, Erzurum'da 26, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 24 derece olacağı öngörülüyor.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 11:01
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Ağrı
  8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  9. Yağış
  10. Yağmur
  11. Uyarı

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