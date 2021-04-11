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Gündem Meteoroloji’den yağış uyarısı
Gündem

Meteoroloji’den yağış uyarısı

Meteoroloji’den verilen bilgiye göre, Perşembe gününe kadar sıcaklıklar mevsim normalleri altında kalmaya devam edecek. Çarşamba günü ise İstanbul ve Ankara’da sağanak yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 03:31:00 -
Meteoroloji’den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 - 17 Nisan 2021 tarihli hava durumu raporuna göre; ülke genelinde azalan hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. İç Anadolu Bölgesi'nde Pazartesi gününe kadar kar yağışı sürecek. Perşembe gününe kadar Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur olacak.

Pazar günü yurt genelinde soğuk hava etkili olacak

Pazar günü yurt genelinde hava soğuk olacak. İstanbul'da bulutlu bir hava etkili olurken Ankara'da kar yağışı görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sağanak yağış etkili olacak. Ankara'nın yanı sıra Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Karaman, Niğde, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Tokat ve Sivas'ta kar yağışı etkili olacak.

Pazartesi günü de iç anadolu'da kar yağışı

Pazartesi de soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek. Erzurum, Muş ve Bitlis'te karla karışık yağmur etkili olacak. Kütahya, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bolu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Sivas'ta kar yağışı etkili olacak. İzmir'de güneşli bir hava etkili olacak.

Salı günü türkiye'nin batısı parçalı bulutlu

Salı günü de genellikle İç Anadolu'da etkili olan kar yağışı bölgeyi terk ediyor. Yurdun batı kısmında güneşli bir hava etkili olacak. Sivas'ta ve Erzurum'da kar yağışı bekleniyor. İzmir'de hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkacak. Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis ve Van'da karla karışık yağmur etkili olacak.

Çarşamba günü istanbul ve ankara'da sağanak

Salı günü etkili olan güneşli hava çarşamba günü yerini sağanak yağışa bırakıyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ankara'da da sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

Sağanak yağış perşembe de etkili olacak

Sağanak yağış perşembe günü de yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Kar yağışı yurdu terk etse bile sağanak yağış Ege, Marmara ve Karadeniz'de etkili olacak.

 

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