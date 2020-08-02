Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Denizli, Ordu ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzeydoğu ve iç kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Denizli, Ordu ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.