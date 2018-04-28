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Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi!

Meteoroloji Batı Akdeniz’de akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:36
Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, akşamın ilk saatlerde Antalya merkez ve çevrelerinde sağanak etkili olacak.

BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla merkez, kuzey kesimleri, Antalya’nın Elmalı ilçesi, Isparta’nın batı kesimleri, Burdur’un merkez ve Bucak ilçesi hariç bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rüzgar ise yarın öğleden itibaren güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

BİR UYARI DA DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İÇİN

Şanlıurfa meteoroloji Müdürü Necati Kızıler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir hafta boyunca Kırkikindi yağışlarının etkili olacağını belirterek, uyarılarda bulundu. Şanlıurfa Meteoroloji Müdürü Necati Kızıler, Cuma gününden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığının düşerek, güneşli havaların yerini yağışa bırakacağını ifade etti.

Yağışların bölgede 7 gün süreceğini belirten Kızıler, "Cuma günü ikindi saatlerinde 15-18 itibariyle bir gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bu yağışlar sürekli olacak. Önümüzdeki Cumartesiye kadar yağış bekliyoruz. Bizim bültenlerimiz zaten ya 5 günlük ya da 7 günlük.

Sistemimizdeki tahminlerimize göre gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bu yağışların doluya çevirme ihtimali var. Çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekiyor. Bu yağışlarda önlem almaları iyi olur. Bu yağışlar bütün Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde olacak. Urfamızda içinde, bu yağışı bekliyoruz. Sıcaklıklar da yağışlarla beraber düşecek.
 
DİKKATLİ OLUN UYARISI

Geçen günlerde 30-31 dereceye kadar mevsim normallerinin üzerinde yüksek sıcaklıklar kaydedildi. Şu an mevsim normallerinin altında olacak. Yani en yüksek sıcaklık 25-26 derece civarında olacak. Bir istisna var Pazar günü yağış beklemiyoruz. Sistemimizi teğet geçeceğini düşünüyoruz. Diğer günler yağış bekliyoruz.

Özellikle her gün saat 14.00 sıralarında yağan bu yağmurlar Kırkikindi yağışları olarak biliniyor. Bu nedenle vatandaşlarımız için öğleden sonra şemsiyelerini almalarını önerir ve trafiğe çıkacak vatandaşlara da daha dikkatli olmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 09:36
  1. Şanlıurfa
  2. Muğla
  3. Isparta
  4. Burdur
  5. Antalya
  6. meteoroloji
  7. hava durumu

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