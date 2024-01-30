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Gündem Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli kar ve fırtınaya dikkat
Gündem

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli kar ve fırtınaya dikkat

Yeniakit Publisher
2024-01-30 16:50:00 - 2024-01-30 17:34:18
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli kar ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Ocak hava durumu raporunu paylaştı.

Sinop, Samsun, Ordu, ve Urfa'da sağanak; İstanbul, Karaman, Bitlis, Hakkari, Antep, Diyarbakır ve Şırnak'ta ise kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji, rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yaptı.

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
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Sarı kodla uyarı yapılan iller: İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir.

Kuvvetli fırtına uyarısı: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı

Gündem

Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı!

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Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı!

İstanbul'da kar yağışı başladı
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