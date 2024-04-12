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Yaşam Meteoroloji'den uyarı: Önümüzdeki saatlerde geliyor! Kuvvetli sağnak yağış uyarısı... Uzmanlar tahmini yaptı
Yaşam

Meteoroloji'den uyarı: Önümüzdeki saatlerde geliyor! Kuvvetli sağnak yağış uyarısı... Uzmanlar tahmini yaptı

Yeniakit Publisher
2024-04-12 19:49:00 -
Meteoroloji'den uyarı: Önümüzdeki saatlerde geliyor! Kuvvetli sağnak yağış uyarısı... Uzmanlar tahmini yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ordu, Sivas, Malatya, Mardin, Batman ve Diyarbakır'ın güney çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların Gaziantep'te yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin güney, iç ve kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu olacak.

Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ordu, Sivas, Malatya, Mardin, Batman ve Diyarbakır'ın güney çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Gaziantep il genelinde gök gürültülü ve yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerinde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
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