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Aktüel Meteorolojiden uyarı
Aktüel

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 20:28:00 -
Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve rüzgar ikazında bulundu.

Marmara, Akdeniz, Ege, Karadeniz ile Konya, Eskişehir, Zonguldak, Düzce ve Sinop illerine uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, batı ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bildirildi.

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Eskişehir, Düzce, Sinop ve Zonguldak çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli şekilde beklendiği kaydedildi.

Hava sıcaklığında ise mühim bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın çoğunlukla kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyılarında, güneybatı yönlerden hafif, ara ara orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları, Marmara’nın güneyi ile Zonguldak, Düzce ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesinin beklendiği ifade edildi.

 

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