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Aktüel

Meteorolojiden uyarı

Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 19:32:00 -
Meteorolojiden uyarı

Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği tahmin ediliyor.

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