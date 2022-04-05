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Gündem Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 21:46:00 -
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Türkiye'nin Doğu kesimlerinde, Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, toz taşınımı hadisesinin yarın ve perşembe günü etkili olacağı belirtildi.

İki gün boyunca etkili olacak

Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yarın akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Kars'ın güneyi ve Erzurum'un güneyinde toz taşınımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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