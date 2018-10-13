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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Türkiye genelinde etkili olacak

Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege, Akdeniz, İç  Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında  sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 06:49
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Türkiye genelinde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye genelinde  yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök  gürültülü sağanak görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde  seyredeceği öngörülüyor.

Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı  hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile İstanbul, Düzce,  Bolu, Samsun, Ordu, Erzurum, Ağrı, Adıyaman, Kilis, Gaziantep çevrelerinde ve  Diyarbakır'ın kuzeyinde, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök  gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yağışların bu akşam Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinde yerel  kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve  güneybatı,  güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,  Marmara'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 06:49
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Samsun
  4. Ordu
  5. Kırklareli
  6. İstanbul
  7. Gaziantep
  8. Erzurum
  9. Diyarbakır
  10. Çankırı
  11. Bolu
  12. Antalya
  13. Ağrı
  14. Adıyaman
  15. Meteoroloji
  16. türkiye
  17. hava durumu

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