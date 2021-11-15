Meteorolojiden son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın etkili olacağı duyuruldu.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtilirken, sağanak yağış beklendiği de görüldü.

Meteorolojiden yapılan açıklamada "Rüzgarın, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege'nin kuzeyinde, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı, yer yer pus ile sis bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görülecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 7, Ardahan ve Ağrı'da 6, Erzurum'da 2, Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da sıfır derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 16, Erzincan'da 15, Ağrı'da 14, Iğdır ve Erzurum'da 13, Ardahan'da 12 ve Kars'ta 11 derece olması bekleniyor.