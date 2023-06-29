Meteoroloji'den son dakika korkutan uyarı: Şimşek, yağış ve fırtına olacak diyerek açıkladılar

Kurban Bayramı'na sadece 1 gün kala, bugün arefe günü olarak adlandırılan gün, dengesiz hava koşulları nedeniyle milyonlarca vatandaşa uyarılar yapıldı. Özellikle bazı illerde yaşanan sağanak yağışların sel ve su baskınlarına yol açabileceği konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Fırtına ve sağanak yağış etkili olacak. Özellikle o ilimize gidecek olanlar dikkat

Ülkemiz, Nisan ayından bu yana süregelen sürekli sağanak etkisi altında mücadele ediyor. Küresel çapta yaşanan iklim krizi, Türkiye'yi büyük ölçüde etkilemiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarılar da bu durumu teyit etti.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Bayramın bir gün öncesinde, MGM tarafından ülkenin tüm illerine yönelik bir uyarı yapıldı. İklimdeki dengesizlikler nedeniyle belediyelerin önlem alması gerektiği belirtildi. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler başta olmak üzere, son zamanlarda artan sağanak yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı önlemler alınması çağrısı yapıldı.

MGM'nin açıklamasına göre, Kurban Bayramı'nın arefe gününde sağanak yağış, Kütahya, Çankırı, Çorum, Amasya, Bayburt, Gümüşhane, Artvin çevreleri ve Ankara'da görülecek. Ayrıca İstanbul için de hava durumu değerlendirmelerine göre öğle saatlerinde Anadolu yakası başta olmak üzere sağanak, fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaşlar, bu uyarılar doğrultusunda tedbirli olmalı ve hava koşullarına uygun önlemler almalıdır. Ayrıca belediyelerin ve ilgili kurumların, olası sel ve su baskınlarına karşı gereken tedbirleri almaları büyük önem taşımaktadır. İklim değişikliği ve hava koşullarındaki dengesizlikler göz önüne alındığında, toplumun güvenliği için önleyici tedbirlerin alınması büyük bir gereklilik haline gelmiştir.