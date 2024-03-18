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Gündem Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Perşembeden itibaren etkili olacak
Gündem

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Perşembeden itibaren etkili olacak

Yeniakit Publisher
2024-03-18 18:16:00 - 2024-03-18 18:23:10
Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Perşembeden itibaren etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Perşembe gününden itibaren ülkenin bazı kesimlerinde kar yağışının etkili olacağını açıkladı.

Türkiye'nin iç kesimlerinde perşembeden itibaren kar yağışı görülecek. Kar; İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olacak.

Çarşamba günü yağışlı hava etkili olacak!

Türkiye'nin çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği, yağmur şeklinde başlayacak yağışların perşembe ve cuma günü İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, Türkiye genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inecek!

Son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkların çarşambaya kadar mevsim normallerinde seyredeceğini dile getiren Macit, sıcaklıkların çarşamba gününden sonra ise mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti.

Doğu'da yarın yağış beklendiğini; Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yağışların kuvvetli kar şeklinde olacağını söyleyen Macit, çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
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Macit, çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Yağmur şeklinde başlayacak yağışların perşembe ve cuma günü İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz. Yağışlar cumartesi günü doğu kesimlerde devam ettikten sonra ülkemizi terk edecek. Pazar günü sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek."

'Bahar havasına aldanmayın'

İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında kar yağışı beklendiğini dile getiren Macit, "İç Ege, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve Doğu Akdeniz'in yükseklerinde kar yağışı bekliyoruz. Vatandaşlar bahar havasına aldanmasın, bu hafta boyunca soğuk hava etkili olacak" dedi.

Ankara'ya da kar geliyor!

Macit, Ankara'da yarın yağış beklenmediğini ancak çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağını, kar yağışının perşembe ve cuma günü aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

İstanbul ve İzmir'de hafta boyunca yağışların sağanak şeklinde olacağını dile getiren Macit, 3 büyükşehirde sıcaklıkların 4-5 derece düşeceğini sözlerine ekledi.

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