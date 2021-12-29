Meteoroloji’den son dakika hafta sonu uyarısı! Kar geliyor

29 Aralık güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hafta sonu için yapılan açıklamada ise sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. İşte detaylar...

Türkiye'nin hava olaylarını anlık raporlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt geneli hafta sonu için önemli uyarılar yapıldı. Kurum, hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporunu internet sitesinden paylaştı.

Rapora göre; birçok ilde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Hafta sonu İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğunu birçok ilde sağanak yağış etkili olacak.

Raporda ayrıca, çok sayıda il için kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Hafta sonu kar yağışı beklenen iller

Cumartesi günü kar yağışı beklenen iller şu şekilde: Bolu, Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari.

Pazar günü ise; Bilecik, Afyonkarahisar, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Bitlis, Ardahan'da kar yağışı bekleniyor.