  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlı yayında ilginç anlar! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir neye uğradığını şaşırdı

Sosyal medyada Abdullah Çatlı sansürü! Kızı Dr. Gökçen Çatlı isyan etti

TBMM çatısı altında rezillik! HDP'li vekilden maaşını aldığı Türkiye'ye kalleş suçlama

Taliban lideri uyardı: Sızmaya karşı dikkatli olun!

Operasyon öncesi YPG/PKK'da ortalık karıştı! Terörist elebaşı, gece yarısı darbesiyle görevden alındı

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı! Susma hakkını kullandı

Bilim adamları sonradan öğrendi: Asteroid Dünya'yı teğet geçti!

'Türkiye bizim için çok önemli, ofis açmak istiyoruz'

Zinayı suç olmaktan kim çıkardı?

CHP'li Sezgin Tanrıkulu postunu çıkardı! Dün 'Mehmetçik' şovu yaptı bugün Demirtaş övgüsü
Gündem Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 07:25:00 -
Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji'de yoğun sis uyarısında bulundu. İşte tüm yurtta hava durumu...

Rüzgar: Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Pus ve sis uyarısı: Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere sabah ve gece saatlerinde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İç anadolu

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

Batı karadeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

Doğu anadolu

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tacizcileri engellemeye çalışırken öldürülmüştü: Acılı babadan açıklama geldi
Gündem

Tacizcileri engellemeye çalışırken öldürülmüştü: Acılı babadan açıklama geldi

Ankara'da İki genç kızı taciz edenlere müdahale ederken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan’ın acılı babası Nurettin Kılıçdoğan'dan açıklama geld..
'İmam hatipler kapatılsın' yazmak istediği Everest'te kabusu yaşadı! Rehin tutulan avukatı Türkiye kurtardı
Gündem

'İmam hatipler kapatılsın' yazmak istediği Everest'te kabusu yaşadı! Rehin tutulan avukatı Türkiye kurtardı

Everest'te karlara 'imam hatipler kapatılsın' yazmak istediğini söyleyen Avukat Merve Bakdur, Everest'e tırmanırken fenalaştı. Ambulans heli..
Guardiola'nın yerine o geliyor
Spor

Guardiola'nın yerine o geliyor

Premier Lig devi Manchester City, Pep Guardiola'nın ayrılığına hazırlanıyor. İspanyol teknik adamın yerine geçecek adayı belirlediler. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay