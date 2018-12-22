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Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı

22 Aralık 2018 Cumartesi 23:27
Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Batı Karadeniz'in aralıklı yağmurlu, Hatay çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 23:27
  1. buzlanma
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. yağmur

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