Meteoroloji'den sel açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan başta olmak üzere 11 kentte yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca yağışın olacağı yerlerde sel uyarısında bulunuldu. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre sıcaklıklar şöyle olacak...