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Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi tahmin ediliyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:44
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Bursa, Balıkesir, Konya, Niğde, Kayseri, Ordu, Giresun, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile İstanbul'un kuzey kıyıları ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ayrıca, bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, hava kalitesinin azalması ve görüş mesafesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:44
  1. Van
  2. Ordu
  3. Niğde
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. Hakkari
  9. Giresun
  10. Edirne
  11. Çanakkale
  12. Bursa
  13. Bitlis
  14. Balıkesir
  15. Meteoroloji
  16. diyarbakır
  17. bölge
  18. tahmin
  19. türkiye
  20. sağanak
  21. yağış

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