THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kahramanmaraş, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Adıyaman ve G. Antep çevreleri ile Çanakkale'in iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde sağanak yağmur bekleniyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:13
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kahramanmaraş, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Adıyaman ve G. Antep çevreleri ile Çanakkale'in iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 23

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 23

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 30 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 09:13
  1. Bayburt
  2. Trabzon
  3. Tokat
  4. Samsun
  5. Muş
  6. Kahramanmaraş
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Hakkari
  10. Gümüşhane
  11. Erzurum
  12. Diyarbakır
  13. Çanakkale
  14. Bursa
  15. Bitlis
  16. Balıkesir
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Amasya
  20. Adıyaman
  21. Adana
  22. Meteoroloji

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı müjdeyi verdi: Hürkuş'ta yeni dönem başlıyor
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı müjdeyi..
    2. Dolar euro haftaya nasıl başladı?
    3. Resmen uyardı: Türkiye şu an sabrediyor
    4. Macaristan'da Zincir Köprüsü Türk ve..
    5. 'Kimin yaptığını biliyorum...' MİT'i..
    6. Düğünde bıçak ve sopalar havada..
    7. Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!
    8. Nehir kıyısındaki otururken burnundan..
    9. Samsun'da babasının vurduğu genç..
    10. Ölmeden önce Google'dan bunu aratmış!
    11. Benzin ve motorine zam yolda
    12. Kongo'da 3 günlük ulusal yas
    13. Donald Trump açıkladı: Dört gözle..
    14. Otomobil şarampole uçtu: Aynı aileden..
    15. Ali Şen'den dikkat çeken Cumhurbaşkanı..
    16. Trump duyurdu: Çok yakın zamanda...
    17. Yaz saatinden 1 milyar TL tasarruf..
    18. Nicolas Maduro’dan Putin’e doğum günü..
    19. At arabasıyla birlikte gözaltına..
    20. Phillip Cocu, merak edilen istifa..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı