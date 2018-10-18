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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Hakkari, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:59
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 23
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 22
Trabzon: Parçalı bulutlu 22
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu 19
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 09:59
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. sağanak yağmur

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