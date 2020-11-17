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Yerel Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Yerel

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde bugün sağanak, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:18:00 -
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde  yer yer hava az bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ve Sinop çevresinde aralıklı sağanaklar öngörülmektedir. Diğer yerlerde havanın hafif bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Sabah ve gece Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genel olarak batı ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege'de ve zamanla ülke genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvetle eseceği tahmin edilmektedir.

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