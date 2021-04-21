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Yaşam Meteoroloji'den sağanak ve lodos uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Yaşam

Meteoroloji'den sağanak ve lodos uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji verilerine göre Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun gün içerisinde sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 07:37:00 -
Meteoroloji'den sağanak ve lodos uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatılı, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatılı yönlerden fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Erzincan’ın doğusu, Erzurum, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu

İstanbul °c, 17°c

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

Ankara °c, 17°c

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

İzmir °c, 21°c

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

Antalya °c, 23°c

Az bulutlu ve açık

Zonguldak °c, 14°c

Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon °c, 15°c

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Erzurum °c, 19°c

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Diyarbakır °c, 32°c

Parçalı ve az bulutlu

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