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Meteorolojiden sağanak uyarısı

İstanbul'un Avrupa yakası, Ordu, Manisa, Uşak ve Denizli çevreleri ile bazı kıyı kesimlerde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

22 Ocak 2019 Salı 19:13
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Ordu, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadenizkıyıları ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Ordu, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların sabah saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde, öğle saatlerinden sonra ise İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olmasıöngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde sıcaklıkların mevsimnormallerinin 2-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsimnormalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle, güney ve güneydoğudan hafif, ara sıra ortakuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli esecek.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:13
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. Meteorolojiden yağış uyarısı

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