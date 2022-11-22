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Yaşam Meteoroloji’den sağanak uyarısı!
Yaşam

Meteoroloji’den sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Kasım Çarşamba günü için Aydın'da şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 17:33:00 -
Meteoroloji’den sağanak uyarısı!

Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “23.11.2022 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Aydın il genelinde çok kuvvetli (51-75 kg/m) ve yerel olarak şiddetli (76-100 kg/m) olacağı tahmin ediliyor. Yağışlarla beraber rüzgarın güney yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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