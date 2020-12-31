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Aktüel Meteorolojiden sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:21:34 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Yeni yılın ilk gününde Marmara, Ege, Akdeniz ve bazı ilçelerde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın akşam saatlerine kadar ülkenin batı kesimlerinde hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yağmur ve sağanak görülmesi, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Muğla, İzmir ve Çanakkale çevreleri ile Aydın'ın kıyı, Balıkesir'in batı çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile yer yer buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre saat) eseceği öngörülüyor.

- Kuvvetli yağış uyarısı

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, yarın İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde bu akşam ve gece yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının çok bulutlu ve yağışların sağanak şeklinde olacağı, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin parçalı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın yağışların hafif sağanak şeklinde geçeceği öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı meydana gelmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kıyıda hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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