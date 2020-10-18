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Aktüel Meteorolojiden sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yapılan açıklamaya göre, oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ufak çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 10:52:00 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya'da devam eden sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara'nın güneyinde ve doğusunda devam eden sağanak ve fırtınanın bugün saat 18: 00'e kadar Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, şimşek, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve ulaşım aksaklıkları gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve temkinli olmak gerekir.

Ayrıca Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli sağanak yağışların beklendiği bildirildi.

Buna göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü fırtınaların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu bölgede yağışlarda ani sel, şimşek, dolu ve şiddetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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