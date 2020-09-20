Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıya göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğu kesimi, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar bölgesi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Sinop çevresinin şiddetli . gök gürültülü ve fırtınalı olacağı tahmin edilmektedir, diğer yerler daha az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre / saat) esmesi beklendiğinden olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.