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Aktüel Meteorolojiden sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 13:27:03 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bursa çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bursa çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Sivas ve Yozgat çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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